Formula 1, i piloti più vincenti nei 75 anni di storia delle competizioni

AGI - Settantacinquefa nasceva il primo campionato del mondo di1 organizzato dalla Fia. Roba da preise si pensa che il Gran Premio di esordio (13 maggio 1950) fu quello quasi regale in Gran Bretagna, tra bandiere e stendardi, e che i, sotto gli occhi soddisfatti di Re Giorgio VI e della regina Elisabetta, diedero prova del loro coraggio e della loro incoscienza correndo a Silverstone sulla pista di un aeroporto militare riconvertito. Gli spettatori, a loro volta, erano così ansiosi di poter assistere da vicino a una garamacchine da corsa da ignorare su quel circuito così improvvisato "i servizi igienici spartani, filo spinato e fango ovunque, corde e balle di fieno a separare le tribune dalla pista". "1 - LaUfficiale" (edito da Magazzini Salani) è l'ultimo libro di Maurice Hamilton, giornalista e commentatore sportivo britco, considerato unavoci più autorevoli del settore per aver scritto testi sufamosi come Niki Lauda ed Ayrton Senna e per aver contribuito con articoli e commenti al successo di trasmissioni televisive e radiofoniche.