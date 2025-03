.com - Formula 1, guai per Verstappen: zero grip in Australia. E lui scuote la testa – Video

Leggi su .com

(Adnkronos) – Giornata da dimenticare per Max. Dopo le prime due sessioni di prove libere della stagione, la Red Bull si dimostra indietro rispetto ad altri team della griglia, confermando così i problemi emersi nel finale della scorsa stagione. Una situazione difficile da digerire per l’olandese, campione del mondo in carica, che non ha nascosto il suo malcontento durante i primi giri in, che lo hanno visto chiudere con il quinto tempo. Sedicesimo posto invece per il compagno di squadra Liam Lawson. A Melbourne la macchina di Vertappen ha mostrato poco, sbandando all’uscita dalle curve, con l’olandese che ha dovuto fare gli straordinari per mantenerla all’interno del tracciato. Nonostante non si sia lasciato andare a parole, visto anche il nuovo e durissimo regolamento Fia contro parolacce e imprecazioni, Max ha scosso più volte la, chiaro segno di tensione e insoddisfazione all’interno del box Red Bull.