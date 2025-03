Digital-news.it - Formula 1 2025, in diretta esclusiva Gran Premio Australia Sky Sport e NOW | #PazziDellaNotte

Leggi su Digital-news.it

AL VIA LA 75^ STAGIONE DI1 INDA MELBOURNEILD’IL PRIMO APPUNTAMENTO DELSARÀ LIVE SUSKYUNO, SKYF1, SKY4K E IN STREAMING SU NOWPre e postgara sempre inper tutto il weekend con le rubriche e gli studi di SkyAggiornamenti continui anche su Sky24, sky.ite i canali social di Sky, con i live blog e gli highlights della garaL'attesa è finita: la stagionedi1 prende ufficialmente il via con ild’, che a sei anni dall’ultima volta (2019) torna a ospitare la prima gara della stagione. Questo Paese ha sempre avuto un ruolo speciale nella storia della categoria, non solo per le ormai tante gare.