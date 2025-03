Ilrestodelcarlino.it - Forlì-Ravenna di calcio, chiusa la prevendita online: annullati quei biglietti comprati dai tifosi giallorossi

, 14 marzo 2025 – Circa quarantadelhanno comprato sul circuito‘Vivaticket’ iper i posti della gradinata riservata ai forlivesi: tagliandi che, precisa la Questura di-Cesena in una nota, non saranno validi e verranno rimessi in vendita (ma non più), stavolta destinati solo a residenti della provincia di-Cesena. L'autorità di pubblica sicurezza parla di «un problema tecnico di gestione del sistema». Il derby disi giocherà domenica 23 marzo, con i biancorossi primi in classifica per 2 punti, davanti ai rivali: lo scontro diretto – attesissimo – può decidere chi salirà in serie C. L’importanza della posta in palio, oltre alla storica rivalità romagnola, porta a prevedere speciali misure di sicurezza. Fortunatamente, a differenza per esempio del derby di basket-Rimini giocato a gennaio, alla partita saranno presenti anche iospiti.