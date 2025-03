Ilfattoquotidiano.it - Ford Capri, la prova de Il Fatto.it – La nuova vita a elettroni di un’icona – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando un nome storico torna in, il rischio di sbagliare è alto. Macon laha scelto una strada chiara: rispetto per la tradizione, ma con una spinta verso il futuro. Un nome che richiama emozioni, una silhouette che fonde dinamismo e praticità, e una piattaforma elettrica che segna il passo di unaera. Abbiamo avuto modo dirla a fondo, dentro e fuori città, mettendola allatra il traffico di Roma, i rettilinei autostradali e le strade tortuose che si arrampicano verso Tolfa e riscendono su Bracciano.L’originaleera un coupé sportivo, un’auto accessibile ma dal sapore esotico, ispirata alla Mustang ma con un carattere europeo. La, invece, si presenta come un crossover coupé, mantenendo alcuni richiami stilistici alla sua antenata come il frontale con le luci diurne a LED che evocano i fari tondi dell’epoca, il cofano con due rialzi laterali e un lunotto molto inclinato che termina con una coda accennata.