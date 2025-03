Anteprima24.it - Focus Rifiuti, versione Hackathon: ecco programma e giuria

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto per la seconda edizionedeldell’Asia. Martedì 18 marzo a Palazzo Paolo V con inizio alle ore 9,30 ci sarà l’apertura dell’evento/sfida a tema intelligenza artificiale con i saluti dell’amministratore unico Donato Madaro e la presentazione della maratona a cura di Carlo Mazzone di ‘Sannio Valley’. Dalle 10 alle 10,30 Domenico Ialeggio di ‘Sei Sannio’ terrà il workshop formativo per la competizione che partirà successivamente e si chiuderà alle 17,30. Nel corso del pomeriggio anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, prenderà parte all’evento per portare i saluti dell’amministrazione comunale.Dalle 1,30 e fino alle 19 si terrà la Pitch session, vale a dire la presentazione delle idee allache dovrà poi votare l’idea vincente.