Casertanews.it - Fissato il termine per approvare il bilancio dopo la diffida della Prefettura

Leggi su Casertanews.it

Lafissa la dead line per l'approvazione deldi previsione ad Aversa. Nella giornata di mercoledì, infatti, Palazzo Acquaviva ha notificato laal Municipio per il via libera in consiglio comunale daentro 20 giorni dalla notifica a tutti i consiglieri.I.