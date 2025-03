Lanazione.it - Firenze, Voa Voa: “Lieti che Luca di Montezemolo sostenga lo screening MLD”

, 14 marzo 2025 – Parte da, dove ha sede l’associazione l’Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps, la dichiarazione del Presidente Guido De Barros, in risposta alle parole del Presidente della Fondazione Telethon,di. “Condividiamo le parole del presidentee siamoche abbia deciso di scendere in campo in prima persona per sostenere una lotta nella quale credo profondamente, sia come genitore di una bambina affetta da MLD - la mia adorata Sofia, scomparsa a dicembre 2017 - sia come presidente dell’Associazione che, ormai dal 2015, si è fatta promotrice e finanziatrice del primo progetto pilota in Italia per loneonatale della Leucodistrofia Metacromatica nella Regione Toscana, replicato poi in Lombardia a partire da giugno 2024. Grazie agli sforzi profusi in questi anni, il laboratorio didell’Ospedale pediatrico Meyer diè riuscito a mettere a punto un test efficace, indolore, ma soprattutto salvavita, capace di identificare il sospetto diagnostico e permettere di riconoscere la patologia prima dell’insorgenza dei sintomi, ossia quando è ancora curabile.