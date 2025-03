Lanazione.it - Firenze travolta dal maltempo: frane e allagamenti. L’Arno supera il primo livello di guardia. Strade chiuse, ecco dove

, 14 marzo 2025 – Un venerdì nero che non accenna a migliorare. Anzi. L’allerta rossa diramata per 5 province toscane, inclusa, sta mettendo il territorio in ginocchio. Proprio nel capoluogo questa mattina si sono verificate gravi criticità. La zona più colpita è quella disud con diversitra via di Sant’Andrea a Rovezzano e anche alle Cascine del Riccio,stanno intervenendo squadre della protezione civile. Colpito anche il comune di Bagno a Ripoli soprattutto nella frazione di Grassina. A nord invece gravi disagi a Calenzano e l’esondazione del Rimaggio ha mandato Sesto Fiorentino sott’acqua: la raccomandazione è quella di non uscire e salire ai piani alti. Decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. Nel tratto fiorentino l'Arno hato ildi