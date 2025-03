Firenze l’ex testimone di Geova condannato per stupro su sei bambine

Leggi su Open.online

Un 42enne ex aderente e frequentatore di un centro dei Testimoni diha ricevuto una condanna a nove anni di carcere per violenza sessuale su minori. Il gup Gianluca Mancuso lo ha riconosciuto colpevole di sei dei sette episodi contestati dalla procura. Ora dovrà risarcire le vittime con 40 mila euro di provvisionale. Le violenze sono avvenute in alcuni casi nei luoghi di culto della comunità. L’inchiesta del pubblico ministero Giacomo Pestelli ha chiarito che le vittime all’epoca dei fatti (tra il 2014 e il 2018) avevano tra i 4 e i 10 anni.L’accusaL’uomo è stato espulso dalla comunità nel 2018. «Sfruttando il rapporto fiduciario e il legame che si era creato all’interno della comunità religiosa», si legge nel capo d’accusa, «on violenza e mediante abuso delle loro condizioni di inferiorità psicofisica, in alcuni casi facendole sedere sulle proprie gambe fingendo di voler giocare con loro, in altri portandole in luoghi appartati con la propria auto o presso la propria abitazione o recandosi presso le loro abitazioni o agendo lei locali della Sala del Regno o durante alcuni ritrovi, le costringeva o induceva a subire atti sessuali».