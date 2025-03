Firenze il carabiniere salva l’anziana intrappolata dall’alluvione prendendola in spalla – Il video

Leggi su Open.online

Un’anziana è stata tratta in salvo questa mattina a Borgo San Lorenzo, in provincia di, dopo essere rimastacon la propria auto in un sottopassaggio allagato a causa delle forti piogge che si stanno abbattendo sulla toscana nella giornata di oggi, 14 marzo. La donna non riusciva a uscire dal veicolo e la situazione rischiava di peggiorare rapidamente. Tuttavia, i carabinieri, allertati dell’emergenza, sono intervenuti prontamente. Uno dei militari ha raggiunto la donna, l’ha estratta dall’auto e, per metterla in sicurezza, l’ha caricata sulle spalle portandola fuori dall’area allagata del sottopasso. La pensionata non ha riportato conseguenze, mentre in Toscana continua a salire il livello dei fiumi, ingrossati dalle piogge di queste ore. In previsione delle piene e degli allagamenti, ieri la protezione civile aveva diramato l’allerta meteo e quella per dissesto idrogeologico.