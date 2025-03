Sport.quotidiano.net - Fiorentina, sfida al Celje: chi sono gli avversari in Conference League. Attenzione al bomber Ku?ys

Firenze, 14 marzo 2025 – Dopo aver conquistato (con merito) il passaggio ai quarti di finale dibattendo il Panathinaikos 3-1, lasi prepara in campionato are la Juventus (domenica 16 marzo alle 18, al “Franchi”) ma già studia la prossimaa ai quarti di finale. Si tratta degli sloveni delche hanno superato la prima fase, classificandosi al 21esimo posto (7 punti in 6 gare), ha battuto l'Apoel Nicosia al playoff e ha poi eliminato il Lugano ai rigori negli ottavi di finale nella serata di giovedì 13 marzo. L’andata in Slovenia è fissata per giovedì 10 aprile, il ritorno a Firenze una settimana dopo. Il passaggio ai quarti dirappresenta un risultato prestigioso per il Nogometni Klub MIK CM(nome completo del club), società calcistica slovena della città di, poco meno di 40mila abitanti, situata nella parte nord-est della Nazione al confine con l'Italia.