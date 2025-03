Calcionews24.com - Fiorentina-Panathinaikos, Top e Flop: Gosens da terzino è perfetto, Kean decisivo, Adli fa una cosa evitabile ma è perdonabile

Leggi su Calcionews24.com

Tutti i voti per i calciatori delladopo la vittoria contro ilche è valsa il passaggio del turno in Conference League Laha ragione dele il 3-1 del Franchi basta per conteggiare più gol a proprio favore dopo il 3-2 incassato ad Atene. Chi sono stati i migliori e .