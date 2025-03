Sport.quotidiano.net - Fiorentina Panathinaikos, pagelle viola: Gosens leader emozionale, Kean terminale spietato e cinico

Firenze, 14 marzo 2025 – Ecco ledelladopo la sfida con il. De Gea 6 - Si riprende la porta dopo le polemiche – non su né su di lui – della partita d’andata. La prima parata al 70’: comoda su Iannidis che si conferma come il più pericoloso degli avversari. Può poco sul rigore tirato con il mirino da Ioannidis sotto l’incrocio dei pali alla sua destra. Per il resto solo ordinaria amministrazione, grazie anche ai compagni di reparto che davanti a lui fanno un lavoro straordinario.Pongracic 7 - Ritrova una maglia da titolare e non sfigura. Quando si alza il livello dello scontro fisico non arretra. Di posizione si fa trovare puntuale nelle situazioni scabrose, quando il Pana scende sulla sua sinistra.Comuzzo 7 - Stavolta va nel mezzo dei tre difensori e deve tenere nel mirino Swiderki, l’uomo più pericoloso dei greci.