Fiorentina-Juventus, niente trasferta: è UFFICIALE

Periodo negativo per la, con Thiago Motta sempre più in difficoltà dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta: arriva il comunicato per laa FirenzeA Firenze non tira buona aria, considerate l’allerta meteo e la piena dell’Arno. La gara potrebbe essere a rischio, nonostante sia programmata a domenica 16 marzo, ma verranno valutate nelle prossime ore le condizioni metereologiche e dello stadio Artemio Franchi.Thiago Motta, allenatore della(LaPresse) Calciomercato.itAd ogni modo,vedrà l’assenza degli ultras ospiti. Infatti, sta circolando una storia Instagram dal profilo degli ultras della Nord Est bianconera che comunica la propria protesta contro dirigenza e squadra in vista del prossimo match di campionato. Un silenzio assordante. Lo stesso che probabilmente accompagnerà la formazione di Thiago Motta nelle successive gare casalinghe, visto le prestazioni poco convincenti.