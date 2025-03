Ilnapolista.it - Fiorentina-Juventus a rischio rinvio per maltempo: «La sindaca valuti di chiedere il rinvio del match»

In queste ore ilsta colpendo la Toscana e la città di Firenze. Una situazione che potrebbe mettere a serioanche il regolare svolgimento della partita train programma domenica alle ore 18. Aildelè Alessandro Borghi, vicepresidente del consiglio comunale della città comunale, che ha lanciato un appello al primo cittadino di Firenze.«Per l’emergenza, laFunarodiildel– ha detto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia -. Invito laa valutare insieme agli organi preposti, la richiesta didella partita in programma».Secondo quanto riportano i media locali, al momento, la situazione al Franchi è tranquilla: l’impianto non è stato danneggiato.