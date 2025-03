Tvplay.it - Fiorentina-Juventus a rischio rinvio: l’annuncio che scatena la bufera

La partita tra la squadra di Palladino e di Thiago Motta rischia di essere posticipata. Queste gli ultimi aggiornamenti sulla sfida di domenicaDomenica sarebbe prevista la gara tra, valevole per la 29esima giornata di campionato, un incontro molto importante sia per la classifica sia per il morale delle due squadre. Usiamo il condizionale perché nelle ultime ore c’è sempre più pessimismo circa il regolare svolgimento del match di Serie A.Serie A,maltempo: allerta rossa a Firenze (Lapresse) – tvplay.itLaè reduce dalla qualificazione in Conference League grazie al 3-1 di ieri sera contro il Panathinaikos che è servito per rimontare il 3-2 in terra ellenica che aveva spaventato Palladino, abile ieri a scegliere gli uomini giusti per prendere di sorpresa il club biancoverde.