Fiorentina-Juve a rischio rinvio per maltempo | l’allerta preoccupa

La forte ondata diche si è abbattuta su Firenze, su gran parte della Toscana e sull’Emilia-Romagna, potrebbe incidere anche sulla Serie A. Mentre il capoluogo regionale sta facendo registrare notevoli danni e non pochi disagi alla cittadinanza, con l’Arno aesondazione, l’atteso match di domenica 16 marzo tra lae lantus è a un passo dal. Il vice presidente del Consiglio comunale di Firenze, Alessandro Draghi, lo ha chiesto ufficialmente alla sindaca Sara Funaro. Apotrebbe esserci anche Bologna-Lazio, dove la situazione è stabile ma si valuterà ora dopo ora in base alle evoluzioni meteorologiche.La sindaca Sara Funaro (Imagoeconomica).La richiesta di Draghi: «Si valuti il»Draghi, eletto in quota Fratelli d’Italia, ha scritto alla prima cittadina, chiedendo un intervento immediato viste le condizioni avverse già registrate emeteo prorogata anche per sabato 15 marzo.