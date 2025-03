Calciomercato.it - Fiorentina-Juve a rischio rinvio, è allarme rosso: “Situazione preoccupante”

A Firenze bisognerà valutare lain vista anche del match di domenica al Franchi che vale tantissimo per entrambe le squadreIl campionato di Serie A è arrivato ormai nella sua fase conclusiva, con tutti gli obiettivi ancora totalmente in ballo. Lo scudetto è una corsa a tre, con l’Atalanta che spera di riaprire definitivamente la questione battendo l’Inter nello scontro diretto che può dire tantissimo anche per il Napoli. Lantus, dopo la batosta di domenica sera, deve reagire per tenersi davantialle inseguitrici per la Champions League, traguardo fondamentale per tutto il percorso del club. Ma per la squadra di Motta c’è un’altra sfida molto insidiosa oltre che sentita, quella in casa delladi domenica.Campo bagnato (Ansafoto) – calciomercato.itI viola non sono in un buon periodo di forma, ma ieri hanno battuto il Panathinaikos approdando ai quarti di Conference League, ritrovando anche Moise Kean dopo l’infortunio che aveva fatto preoccupare tutti.