Juventusnews24.com - Fiorentina Juve a rischio? Allerta rossa per maltempo in Toscana: ecco qual è la situazione e tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24? L’creache preoccupazione inlache riguarda, di riflesso, anche la sfida del FranchiCome un fulmine a ciel sereno. Le ultime notizie sulinpotrebbero riguardare la sfida tra. Nella predetta regione è stata indettaper via dell’alluvione del fiume Rimaggio. Le pesanti esondazioni hanno arrecato situazioni di disagio a Sesto Fiorentino, città in provincia di Firenze, Calenzano, Scandicci e Pontassieve.Questapotrebbe mettere? Attualmente va detto che non c’è questo, perché laè sotto controllo. Tuttavia, lava tenuta sotto controllo soprattutto nelle prossime ore. Leggi suntusnews24.