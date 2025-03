Imolaoggi.it - Fini: ‘per difendere l’Europa ci vogliono le armi’

“Capisco chi a sinistra dice no alle armi ma vogliamo un’Europa più forte. Ma come la difendi, con i fiori? Per difendersi cile armi, è difficile dirlo ma è la verità”. Lo ha detto Gianfrancoa Agorà, sui Raitre. Sull’Ucraina “noi siamo dove dovevamo essere e dove siamo sempre stati. Si.