Ilfattoquotidiano.it - Fine vita in Toscana, anche il collegio di garanzia dà il via libera: nessuna violazione, ora è legge

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha promulgato lasuldimedicalmente assistito. Lo fa sapere la Regione, in una nota. La pdl, approvata dal Consiglio regionale dellaa febbraio, era stata congelata per il ricorso formale presentato dal centrodestra (Fi, Lega, Fdi) che ha interpellato ildidella Regione chiedendo di valutare se il testo fosse conforme allo Statuto dellain base al riparto di competenze legislative previsto in Costituzione. Ieri, ilha deciso che lanon presenta violazioni statutarie, di fatto sbloccando l’iter per l’entrata in vigore.“La comunicazione da parte deldisulla correttezza del testo diapprovato dal Consiglio regionale l’11 febbraio scorso certifica la piena legittimità di un atto – ha detto Giani – che la Regioneha deciso di approvare, prima fra le 20 regioni italiane, a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 242 del 2019.