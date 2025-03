Tuttivip.it - Finalmente la verità, Signorini vuota il sacco: perché non può cacciare Lorenzo dal Grande Fratello

Negli ultimi giorni, ilè stato travolto da una vera e propria tempesta mediatica. Al centro della polemica ci sono le presunte irregolarità del televoto, con numerosi utenti che hanno sollevato dubbi sulla trasparenza del sistema di votazione. La situazione è diventata così tesa da spingere il Codacons a scrivere direttamente a Pier Silvio Berlusconi, chiedendo provvedimenti immediati per garantire maggiore correttezza nel reality show.A far discutere ancora di più è stata la reazione di Alfonso, che è stato raggiunto dai microfoni di Striscia la Notizia per ricevere il celebre Tapiro d’Oro. Interpellato sulla questione, il conduttore non ha esitato a esprimere il proprio punto di vista, prendendo le distanze da quanto accaduto e attaccando duramente alcuni meccanismi legati al programma.