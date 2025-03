Oasport.it - Filippo Ganna: “Ho preso una buca e poi ho spaccato tutto. La tappa di domani…”

si è distinto nella quintadella Tirreno-Adriatico 2025, riuscendo a rispondere al cambio di ritmo imposto dallo spagnolo Juan Ayuso nei pressi del GPM di Monterolo quando mancavano sette chilometri al traguardo di Pergola. Nella successiva discesa, però, il leader della classifica generale ha dovuto fare i conti con un problema meccanico e si è trovato costretto a stringere i denti per rimanere nel gruppetto dei migliori.A poco più di un chilometro dal traguardo, però, la catena è scesa e così l’alfiere della INEOS Grenadiers si è dovuto fermare. Il regolamento prevedeva però la neutralizzazione del tempo in caso di incidente meccanico negli ultimi tre chilometri e così il piemontese ha conservato la maglia azzurra di leader della graduatoria con un vantaggio di 22 secondi nei confronti di Ayuso e di 29” su Antonio Tiberi alla vigilia dellaregina che propone un esigente arrivo in salita.