Lortica.it - Fibromialgia: il dolore invisibile che troppe donne vivono da sole

Leggi su Lortica.it

C’è unche non si vede, che non lascia segni sulla pelle ma che può stravolgere la vita. È la, una sindrome cronica che colpisce soprattutto lee che, ancora oggi, è poco conosciuta e spesso sottovalutata. Chi ne soffre si sente dire che è solo stanchezza, che è stress, che deve reagire. Ma la realtà è ben diversa.Immaginate di svegliarvi ogni mattina con dolori in tutto il corpo, come se aveste l’influenza, ma senza febbre. I muscoli bruciano, le articolazioni fanno male, la testa pesa. Ogni gesto quotidiano – alzarsi dal letto, vestirsi, cucinare – richiede uno sforzo immenso. E poi c’è la stanchezza: non quella normale, ma una fatica che ti svuota, che non passa neanche dopo ore di sonno. E il sonno? Quello non è mai davvero riposante.Lanon si vede.