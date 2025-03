Sport.quotidiano.net - Ferrari, il doppio ex: "Spal, niente calcoli": "Con la Ternana il pronostico non è chiuso"

Daniloha iniziato la propria carriera nella, con la quale ha debuttato addirittura in serie A. Il suo cuore però è biancazzurro, e da tifosolino attende con ansia la gara di lunedì prossimo per verificare se al colpaccio di Piancastagnaio potrà essere data continuità oppure no. "Spero che quella vittoria possa essere la svolta del campionato, ma ho diversi dubbi al riguardo – ammette ilex –. Purtroppo o per fortuna lunedì prossimo avremo la prova del nove: la gara con ladirà se si è trattato di un fuoco di paglia o se davvero la squadra di Baldini ha cambiato rotta". Ritiene che il modulo sia stato determinante per la vittoria con la Pianese? "Non penso, piuttosto è una questione di atteggiamento che ha portato la peggior difesa del campionato a mantenere la porta inviolata dopo una vita.