Lapresse.it - Fedrigoni, le Regione convoca l’azienda sulla cessione del marchio Fabriano

Leggi su Lapresse.it

“Vorremmo garanzie di correttezza e legittimità riguardo all’operazione messa in atto dal gruppo”. Così l’assessore al lavoro Stefano Aguzzi riguardo alla notizia della condi licenza d’uso delal distributore internazionale Jacob Jurgensen da parte diGroup per produrre e distribuire in Europa carta per fotocopie Copy1 e Copy2 prodotte fino a dicembre nello stabilimento di. “Ho immediatamente contattato la dirigenza chiedendo di anticipare l’incontro già previsto per il 27 marzo – dichiara Aguzzi – e informerò della situazione il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per valutare se necessario riaprire la trattativa a livello nazionale”. Lachiede un nuovo incontro Una situazione per cui “rimango molto stupito e amareggiato – aggiunge – è una crisi nata in modo dirompente con l’annuncio della chiusura della società Giano che produceva la cartaa cui sono seguiti una serie di incontriti dallaMarche e a livello ministeriale.