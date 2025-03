Sportnews.eu - Federica Pellegrini, l’ultimo gesto ha dell’incredibile: emozione sul web

Leggi su Sportnews.eu

condivide sui social passioni e momenti di quotidianità,ha emozionato tutti i suoi ammiratori.Come ogni personaggio celebre, anche la Divina è solita condividere momenti di quotidianità con i propri seguaci., la più grande nuotatrice nella storia e una delle sportive più ammirate di sempre, ogni giorno pubblica contenuti per i suoi quasi 2 milioni di follower su Instagram. Frammenti di vita, in certi casi in grado di scatenare grandi emozioni.nello studio di Verissimo (Sportnews.eu)Tra sponsor pubblicitari, scatti che la ritraggono in acqua, momenti di relax in casa con la famiglia e i suoi cani, viaggi e partecipazioni a vari eventi anche in veste di imprenditrice, la vita dell’ex nuotatrice e attuale membro del Comitato Olimpico Internazionale è decisamente frenetica.