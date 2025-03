Notizieaudaci.it - Federica Brignone vince a La Thuile, mette le mani sulla Coppa del Mondo e vede il poker

Doppietta azzurra, Sofia Goggia chiude a un centesimo dalla compagna di squadraDoppietta azzurra nel SuperG di Lanell’ambito delladeldi sci alpino.trionfa nella specialità e, di fatto, leSfera di cristallo anche se per l’ufficialità, in questo caso, occorrerà attendere le finali di Sun Valley. Alle sue spalle Sofia Goggia, dietro di appena un centesimo (57?95 contro 57?96), terza la francese Miradoli. Chiude quarta, invece, la principale rivale diper la vittoria finale, la svizzera Lara Gut-Behrami. All’arrivo di quest’ultima Ninna Quario, mamma di, è scoppiata in lacrime.sorpassa Lara Gut anche nelladi Super GSesta Elena Curtoni, 11/a è Marta Bassino, 20/a Roberta Melesi, 24/a Laura Pirovano.