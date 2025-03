Federica Brignone trionfa a La Thuile davanti a Goggia | Giornata fantastica Ora la Coppa del mondo è a un passo

Leggi su Open.online

E sono dieci per, che strappa l’ennesima vittoria della suadelpiazzandosi di un solo centesimo di fronte alla compagna di squadra Sofia. Sulla pista di La, a quindici chilometri dal paesino dove è cresciuta, l’azzurra doveva vincere e così a fatto: «Sto vivendo una», ha esultato. Doveva anche sperare in una combinazione di risultati per portarsi a casa già oggi la Sfera di Cristallo, premio dato alla vincitrice della classifica generale, ma alla fine dovrà accontentarsi di attendere le finali americane del prossimo weekend a Sun Valley. Alla sua diretta rivale, la svizzera campionessa in carica Lara Gut-Behrami, bastava un settimo posto per rimandare l’appuntamento dicon la gloria. Il quarto posto ha sancito proprio questo: per la Sfera di Cristallo, il secondo della sua carriera dopo quello del 2020, sarà per la prossima settimana.