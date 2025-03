Oasport.it - Federica Brignone può vincere 4 Coppe del Mondo! Le classifiche: in tutte è padrona del suo destino

Alla vigilia delle Finali della Coppa del2024-2025 di sci alpino femminileè in corsa per la conquista di 4: oltre alla generale, dove l’aritmetica potrebbe arrivare già al termine della prossima gara, l’azzurra è in corsa per il successo anche nelle graduatorie di discesa, superG e gigante.In discesa, la prima gara in programma alle Finali, l’azzurra è in testa con 16 punti di margine sull’austriaca Cornelia Huetter e 34 sull’altra azzurra Sofia Goggia, terza. In superG, invece, sarà sfida a due, conin testa anche in questo caso, con 5 punti di vantaggio sull’elvetica Lara Gut-Behrami.In gigante, invece, l’azzurra dovrà rimontare, ma in caso di arrivo a pari punti avrà la meglio: sono 20 i punti di ritardo didalla neozelandese Alice Robinson, dunque in caso di vittoria (non ex aequo con l’oceanica) l’italiana conquisterà la Coppa di specialità indipendentemente dal risultato dell’avversaria.