Oasport.it - Federica Brignone potrebbe eguagliare (e superare) due record storici di Alberto Tomba!

Leggi su Oasport.it

ha compiuto una missione sportivamente mostruosa e gigantesca, di cui si comprenderà fino in fondo l’effettiva portata soltanto tra qualche anno: ha vinto la Coppa del Mondo generale di sci alpino, uno dei trofei più difficili da conquistare perché richiede enorme costanza in ogni fine settimana di tutto l’inverno e delle sconfinata abilità in praticamente tutte le specialità. Vero che la fuoriclasse valdostana si era già imposta nel 2020, ma quella volta la stagione venne interrotta bruscamente e senza preavviso a causa della pandemia, la lotta era ancora in pieno svolgimento e i trofei vennero recapitati all’azzurra via posta, senza il diritto a una festa.Questa volta, invece, la 34enne potrà godere di tutti gli onori che le spettano, festeggiando in pista, con la consegna a mano della Sfera di Cristallo e la possibilità di alzarla al cielo in un contesto sportivo e non in solitaria tra le mura domestiche, con qualche scatto fotografico amatoriale vista la particolare situazione di cinque anni fa.