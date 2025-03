Ilfattoquotidiano.it - Federica Brignone nella storia: ha vinto la Coppa del mondo di sci alpino

haladel2025 di sci. La seconda della sua carriera, la più importante. La vittoria nel SuperG di La Thuille, sulle sue nevi, le consegna ufficiosamente la grandedi Cristallo, il trofeo più ambito per uno sciatore. Un bis storico, che non era riuscito nemmeno ad Alberto Tomba. Manca ancora la matematica, ma è già certo chericeverà lanelle finali di Beaver Creek: la valdostana ha infatti 382 punti di vantaggio su Lara Gut-Berhami a quattro gare dal termine, ma la svizzera non disputerà lo slalom speciale e quindi potrà al massimo racimolare 300 punti. Insomma,è irraggiungibile in classifica come lo è stata in pista durante tutta ladel: quella ottenuta a La Thuille è la decima vittoria stagionale.“Sto vivendo una giornata fantastica – festeggia– Ci tenevo a venir giù in luce verde a casa mia.