Ilfattoquotidiano.it - Federica Brignone, la campionessa mai diva: dal fratello allenatore alla rivalità con Goggia, chi è la sciatrice italiana più vincente di sempre

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Coppa del Mondo è di nuovo sua. Nel 2020era diventata l’unicadella storia ad aver vinto la Coppa di Cristallo dello sci alpino. E si è appena ripetuta. Al termine del SuperG di La Thuile, la valdostana è entrata nella storia dello sci e dello sport italiano. In Coppa del Mondo ora le vittorie diventano 37 (l’piùdi) maentra anche nella top 10 all-time, posizionandosi all’ottavo posto. E ora nel mirino ha le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Quell’oro olimpico che le manca, è l’ultimo grande obiettivo che vuole conquistare prima che la sua straordinaria carriera si concluda.“Questa volta mi consegneranno la Coppa in mano e non me la spediranno per posta” – Le parole di“Fa paura, non sbaglia un colpo. Inutile girarci intorno: lei fa un altro sport“.