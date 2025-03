Oasport.it - Federica Brignone, è fatta! “Per fortuna non riceverò la Coppa per posta. Devo restare sul pezzo: tanti obiettivi alle Finali”

La giornata da sogno di! La valdostana ha trionfato nel superG di casa a La Thuile, conquistando praticamente la sua secondadel Mondo della carriera dopo quella vinta nel 2020. Solo la matematica tiene ancora aperta la contesa, ma i 382 punti attualmente su Gut-Behrami sono già sufficienti, visto che la svizzera non farà lo slalomdi Sun Vy. Oggiha vinto per un solo centesimo su Sofia Goggia, con il podio completato dalla francese Miradoli. Una vittoria che le permette anche di salire in testa alla classifica di specialità.Le prime parole didopo la gara: “Sto vivendo una giornata fantastica. Oggi ci tenevo ad arrivare in luce verde a casa mia. Questo era l’obiettivo di oggi, non ho pensato a niente di altro. Oggi bisogna solo tenere giù i piedi, fare velocità, anche perchè la pista era molto più bella, più sciabile, omogenea.