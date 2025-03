Sport.quotidiano.net - Fede-Sofia, la sfida a colpi di champagne

Anche i siparietti finali sono da Coppa del Mondo, traGoggia erica Brignone. Le compagne-rivali hanno replicato a parti invertite il divertente scambio del giorno prima, anche alla fine del secondo SuperG vinto dalla padrona di casa con un solo centesimo di vantaggio sulla compagna di nazionale. La Goggia ha raccontato di aver apostrofato la Brignone nell’abbraccio finale con un “Brutta s.”, che ha risposto con un imbarazzato e quasi timido: “Scusa”., che non è abituata certo ad arrendersi, ha rincarato la dose promettendo vendetta nei confronti dell’ormai vincitrice della seconda Coppa del mondo, alla quale mancano solo diciotto punti per arrivare al titolo: “Scusa un.dopo ti sbaffo io di!”. La vendetta (appunto!) non si è fatta attendere con la sciatrice lombarda che in questo modo ha ricambiato la ‘doccia’ con le bollicine ricevuta alla fine della discesa di ieri, quando invece era stataa precedererica ottenendo un ottimo secondo posto davanti alla rivale arrivata terza e subendo lo stesso identico trattamento.