Fede ‘n’ Marlen al Teatro Sala Molière | due serate di musica e poesia

Sabato 15 marzo, alle ore 21.00, e domenica 16 marzo, alle ore 19.00, nel(Via Bognar, 21), diretto da Nando Paone, saranno in concerto‘n’con “La casa è piena di luci”, lo spettacolo creato ad hoc per l’occasione, dal titolo evocativo del loro ultimo singolo uscito il 6 marzo per Santeria Records. Il concerto è inserito all’interno del tour italiano 2025.«Nell’ambientele si è soliti credere che un artista trovi la sua guida e la sua ispirazione in altri autori o musicisti – raccontano‘n’– e quindi che i riferimenti della propriasiano necessariamente rappresentati da altra. La verità è che più spesso i cantautori e le cantautrici si lasciano ispirare dalla».Il ritmo delle parole scelte, la poetica nascosta nei versi hanno ispirato le canzoni di‘n’