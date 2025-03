Imiglioridififa.com - FC 25, GUIDA completa per sbloccare Ibarbo, Gervinho e Doumbia

Leggi su Imiglioridififa.com

In questavi spieghiamo passo passo comeil magico trio della Roma che torna su FC 25. Qui sotto la grafica ufficiale che spiega a grandi linee come avere. A seguire, dopo l’immagine, la spiegazione come sbloccarle ed evolverli.Per otteneresu FC 25 dovetere il seguente obiettivo. Riceverete la carta base che poi può essere evoluta.Cosa fare perGioca 1 partita in qualsiasi modalità di Ultimate Team. Troverainegli obiettiviCosa fare perGioca 1 partita in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierandotitolare.Cosa fare perGioca 1 partita in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierandotitolare.Come evolvere i tre giocatori della RomaPrimo passo: GiocaGioca 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierandotitolari per ottenere 3 di 5 stili di gioco+ a scelta e trovare quello più adatto a ciascuno.