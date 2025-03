Iltempo.it - Fassino: «Se la sicurezza non è priorità non possiamo mai governare, Il Pd non si accodi a nessuno»

«Su temi strategici bisogna assumersi le responsabilità di gestirli e una sinistra che rifiuta di considerare unalae la stabilità del continente non è credibile come forza di governo». Non utilizza giri di parole Piero, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera. Da dove nasce questa sua particolare posizione? «L'Europa ha potuto costruire la sua integrazione monetaria, economica, sociale e politica perché la, negli ultimi 80 nani, è stata gestita dalla Nato. Nel momento in cui Trump non è disposto a sostenere l'80% del costo di quest'organizzazione e intima agli europei di occuparsi in prima persona della loroè chiaro che l'Ue ha il dovere di mettere in campo una strategia». A cosa fa riferimento? «Un sistema dinon per fare la guerra, ma per difendere pace e libertà.