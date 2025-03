Ilgiorno.it - Fashion Days , moda e avanguardia. Premiati le idee degli studenti . Ecco chi sono gli stilisti del futuro

Il concorso riservato alle scuole ha aperto la prima edizione dei, l’evento diffuso sul territorio della provincia promosso da FederConfcommercio che consiste in quattro giorni di appuntamenti nei negozi del Varesotto: saranno 150 fino a domenica. Il via è stato dunque con glidi tre scuole superiori con indirizzo(Isis Newton di Varese, Acof Olga Fiorini di Busto e Aslam di Samarate), chiamati a progettare un capo di abbigliamento. Molto valide le proposte giunte alla giuria, che ha decretato come vincitrice l’idea di Claudia Lopez del Newton. Ha stupito tutti la sua felpa che in pochi movimenti si trasforma in una borsa. Al secondo e al terzo posto due studentesse dell’Olga Fiorini: Delia Mladinescu che ha disegnato un top e Ginevra Colaizzo che ha progettato un pantalone.