Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

su Rai 3, 14 marzoè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 14 marzo 2025.Nuove rivelazioni sul caso della Gintoneria di Lacerenza. Ilditorna poi sul mondo neomelodico, con interviste a testimoni chiave nel recente caso che ha portato a oltre 20 condanne e all’assoluzione di Tony Colombo e Tina Rispoli. A seguire, un’inchiesta sul traffico clandestino di reperti archeologici che dall’Italia finiscono nelle case di privati e nei principali musei del mondo: un patrimonio che fuoriesce illecitamente dal nostro paese, spesso ad opera dei tombaroli che scavano nei siti archeologici per trafugare i reperti.