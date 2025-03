Farming Simulator 25 | disponibile il primo Pack ufficiale con il rivoluzionario sistema NEXAT

Leggi su Nerdpool.it

Dopo il grande successo di25, che ha venduto oltre tre milioni di copie dal lancio a novembre, GIANTS Software introduce il suo, arricchendo il gioco con una delle innovazioni più avanzate del settore agricolo: ilsystem.Un’unica macchina per ogni operazione sul campoSviluppato dall’azienda tedesca, ilrappresenta un cambiamento radicale nelle operazioni agricole. Il veicolo portante multifunzione, con una larghezza di lavoro di 14 metri, permette di eseguire tutte le fasi della coltivazione con un’unica macchina, grazie alla possibilità di agganciare strumenti intercambiabili per lavorazione del terreno, semina, concimazione, protezione delle colture e raccolta.Efficienza e sostenibilità in un unicoIloffre numerosi vantaggi:Riduzione del numero di macchinari necessariOttimizzazione dei tempi di lavoroAumento della resa delle coltureMaggiore sostenibilità grazie a tecnologie che preservano il suoloNuovi marchi e macchinari per un’esperienza ancora più completaOltre alcon modulo di raccolta NEXCO, ilintroduce quattro nuovi marchi: DAMMANN, Evers Agro e Wienhoff debuttano nel franchise, mentre Einböck, Geringhoff e Väderstad tornano con nuovi macchinari.