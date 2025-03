Panorama.it - Farmacie 2.0: il nuovo decreto scatena la polemica tra farmacisti e medici

Nella bozza delsull’Accordo Collettivo Nazionale delle, attualmente in fase di discussione e destinata a passare al Consiglio dei Ministri, viene delineata una radicale trasformazione del ruolo dellenel sistema sanitario nazionale. Le, infatti, non saranno più solo luoghi di distribuzione di farmaci, ma diventeranno presìdi sanitari sempre più integrati con il Servizio Sanitario Nazionale. Un cambiamento che, se da un lato promette di rendere più accessibili i servizi sanitari, potrebbe però comportare costi aggiuntivi per i cittadini. Secondo quanto indicato nella bozza, firmata dalla Conferenza Stato-Regioni, ipotranno eseguire test diagnostici (sia di prima che di seconda istanza), somministrare vaccini, firmare referti e offrire servizi di telena.