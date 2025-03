Fantini | Ig-Ibd | Con mirikizumab ottimi risultati sui pazienti con Crohn

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "ed è un anticorpo monoclonale che blocca in maniera selettiva l’interleuchina 23 (Il-23), uno dei fattori principalmente coinvolti nell'indurre e mantenere l'infiammazione cronica dell'intestino" che è "responsabile di una serie di sintomi invalidanti come la diarrea, il dolore addominale, ma anche di sequele a lungo termine come stenosi e fistole che spesso .