Fantasma Dovbyk così non ci siamo | dal futuro con la Roma a Lucca

Un day after decisamente caotico quello della, dopo una sconfitta in quel di Bilbao estremamente dolorosa tanto per l’eliminazione che ne consegue quanto per la fiducia che aleggiava nell’ultimo periodo intorno all’ambiente. Gli errori però si pagano caro, e la follia messa in atto da Hummels è qualcosa al quale è stato impossibile porre rimedio. La palma del peggiore in campo va sicuramente a lui, anche se a fargli degna compagnia c’è un Artemsempre piùdi questa squadra, un vero problema difficile da risolvere.Lo score totale dice 14 reti e 4 assist in 37 partite stagionali, un andamento non da bocciatura totale, ma alcune precisazioni sono d’obbligo: dopo un gennaio che aveva fatto ben sperare (tre gol di fila tra Bologna, Udinese e Genoa), l’ucraino ha segnato solo 2 volte (Como e Milan in Coppa Italia) nelle ultime 11 uscite della, in Europa League ha messo a referto un solo gol su azione, ironicamente all’Athletic Club nella prima giornata del girone, e Ranieri gli ha fatto terminare la gara dal 1? al 90? solo in due occasioni nel nuovo anno.