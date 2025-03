Sololaroma.it - Fantacalcio, 5 giocatori da schierare: tutto su Soulé

Dopo l’eliminazione dall’Europa League contro l’Athletic Club, la Roma è chiamata a dare continuità ai propri risultati in campionato. I giallorossi, infatti, vogliono continuare a credere all’accesso in Europa, ma non sarà così semplice vista l’alta competizione. Nonostante ciò, ad avvicinarsi sempre di più è il 29° turno di Serie A. A tal proposito ecco 5daper questa giornata al: non è partito titolare in coppa, ma può essere inserito all’interno dell’11 titolare contro il Cagliari. L’argentino è in netta crescita e le sue ultime prestazioni lo hanno dimostrato, è in fiducia e sa di essere una risorsa importante per questa squadra. Non a caso i giallorossi con la sua rete hanno portato i tre punti a casa contro l’Empoli.Nico Gonzalez: Non si tratta di certo per un grande periodo sia per il calciatore che per la Juventus, ma l’argentino può tornare a segnare.