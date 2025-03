Ilrestodelcarlino.it - Falcomics, il tema sarà l’"Empatia"

, ci siamo. Confermate le date – 23, 24 e 25 maggio, un nuovoattorno al qualeimperniato l’atteso festival della cultura pop: l’. Dopo aver raggiunto la cifra record di circa 235mila visitatori nella terza edizione, con oltre 20 partner nazionali, cento eventi e più di cento ospiti in tre giorni, la Live Emotion Group (Leg) è pronta ad affrontare una nuova stimolante sfida insieme al Comune di Falconara che, su iniziativa del sindaco Stefania Signorini, ha sostenuto questo ambizioso progetto: l’obiettivo è non solo confermare i successi ottenuti, ma anche operare un dovuto upgrade che soddisfi le crescenti esigenze di un pubblico non soltanto di settore e ogni anno più affezionato. In quest’ottica, la superficie del festival prevederà un ulteriore ampliamento per godere di attività e eventi.