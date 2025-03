Ilfattoquotidiano.it - Faida Milan, Furlani ha vinto: ora Ibrahimovic deve decidere cosa vuole fare

Il viaggio in America c’è stato, l’incontro con Cardinale pure. Ene è uscito rafforzato. All’amministratore delegato delserviva un confronto con la proprietà, per capire se e quanta fiducia ci fosse ancora nei suoi confronti. E come strutturare le prossime mosse che saranno cruciali: la scelta del direttore sportivo in primis, l’allenatore (se confermare Conceiçao o se cambiarlo) in secundis. Serviva ordine, soprattutto. Perché negli ultimi mesi la confusione in casaè stata molta. Ed evidentemente nociva.Inter econsegnano il progetto per il nuovo stadio – I dettagliha ottenuto dal titolare del fondo RedBird quello che voleva: la fiducia, appunto. Che negli ultimi mesi non è che sia mancata, ma certamente ha vacillato di fronte ai risultati altalenanti e ai problemi che via via ne sono derivati.