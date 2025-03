Juventusnews24.com - Fagioli attende Fiorentina Juve: «Sarà una partita emozionante dove troverò persone a cui voglio molto bene. Sono molto felice di essere qui»

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni del centrocampista in prestito dai bianconeri con obbligo di riscattoIl centrocampista dellaNicolò, in prestito dalla, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro i bianconeri.PAROLE – «La mia è stata una giocata ingenua, ha causato sofferenza. Potevo evitare, migliorerò anche su questo. Siamo partiti male all’andata, l’obiettivo era quello di passare in casa, era il risultato che volevamo e adesso dobbiamo pensare alladiqua, sto avendo le mie possibilità di giocare con continuità. Il mister mi sta aiutandodella scelta e devo dare il massimo per ripagare la fiducia della società. Sicuramenteunaa cui».