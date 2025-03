Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Corona sul palco insulta Selvaggia Lucarelli e mima un atto sessuale con la sua sagoma. La giornalista: “Aria tossica e pericolosa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ricordatevi quello che vi dico, questa storia finisce male. Tira un’, e francamente io non mi sento per niente tranquilla”.sui propri social condivide alcuni estratti di Gurulandia, lo “spettacolo” (le virgolette sono d’obbligo) chesta portando a teatro – un tempo luogo di cultura e confronto, oggi non ne siamo più così sicuri – tra insulti e attacchi a diversi personaggi del mondo dello spettacolo, a partire proprio da. A lei l’ex re dei paparazzi si rivolge con epiteti quali “la peggioredella televisione italiana”, attaccandola persino sulla forma fisica e tirando in ballo il compagno Lorenzo Biagiarelli. “La conoscete?” domanda al pubblico del teatro Nazionale di Milano, città che insieme a Torino ha ospitato nei giorni scorsi il folle show di, e i presenti urlano in coro: “Sì” con sonori applausi e risate.